Чистая прибыль "Форвард энерго" по РСБУ за девять месяцев выросла в 1,5 раза

Она составила 10,28 млрд рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Форвард энерго" (ранее - "Фортум") за январь - сентябрь 2023 года получила 10,28 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2022 года, следует из отчета компании.

Выручка компании почти не изменилась и составила 56,68 млрд рублей.

Валовая прибыль "Форвард энерго" снизилась в годовом выражении на 17,5%, до 10,78 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 12,9 млрд рублей, что на 48,6% больше, чем годом ранее.

О компании

"Форвард энерго" осуществляет деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии. В ее состав входят семь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири, ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные - в Оренбургской области и в Республике Башкортостан. В целом общий объем портфеля компании и совместных предприятий в сфере ВИЭ-генерации (возобновляемые источники энергии) составляет 3,4 ГВт.

В настоящее время российские активы финской Fortum находятся у Росимущества во временном управлении. Российский дивизион финской группы включает в себя "Форвард энерго" (94,88%), а также ТГК-1 (29,45%).

В августе 2023 года акционеры генерирующей компании "Фортум" приняли решение переименовать компанию в "Форвард энерго". Соответствующие изменения были внесены в устав.