31 октября, 13:44

В Минздраве заявили о возможном расширении маркировки медизделий

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев отметил, что мониторинг движения лекарственных препаратов сыграл ключевую роль в обелении рынка фармпрепаратов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Маркировка медизделий в системе "Честный знак" может быть расширена на широкий круг продукции для предупреждения случаев фальсификата. Такое мнение выразил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, выступая на конгрессе "Право на здоровье".

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"Объем и ассортимент медизделий разнообразен, и прослеживаемость всего рынка пока формируется. Охватили порядка семи кодов - видов медизделий, и надеемся, что в дальнейшем эта практика будет распространена на более широкий круг продукции, которая в том числе имеет риски фальсификата или недоброкачественности", - отметил Глаголев.

По его словам, мониторинг движения лекарственных препаратов сыграл ключевую роль в обелении рынка фармпрепаратов. Он подчеркнул, что на данный момент в легальной дистрибьюторской цепи количество ежегодного выявления фальсифицированных лекарственных средств достигает единичных торговых наименований.

С 1 сентября 2023 года вступило в силу постановление правительства РФ № 894 об обязательной маркировке медицинских изделий. На текущий момент, ей подлежат семь товарных групп: обеззараживатели-очистители воздуха, ортопедическая обувь и стельки, слуховые аппараты, кроме частей к ним, коронарные стенты, компьютерные томографы и санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании, а также кресла-коляски. 

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