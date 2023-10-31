"Автоваз" предложил субсидировать ставки по кредитам локализованным производителям

Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак отметил, что в 2022 году при резком росте ключевой ставки действовало постановление № 393, по которому государство выплачивало таким предприятиям компенсации

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. "Автоваз" предлагает вернуть механизм господдержки в виде субсидирования процентной ставки по кредитам для высоколокализованных системообразующих предприятий-промышленников. С таким предложением выступил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "Автоваза" Сергей Громак.

Он напомнил, что в 2022 году, когда ключевая ставка резко выросла, действовало постановление № 393, по которому часть ставок по банковским кредитам таким предприятиям компенсировалась государством.

"Конечно, в подобном механизме постановления 393, его аналоге должны быть определенные, ну как сказать, отсечки, ограничения. Наверное, мы предложили бы следующие отсечки: все-таки речь должна идти, в первую очередь, о промышленности, то есть о тех предприятиях, которые создают некий материальный продукт, некую добавочную стоимость. Второе - мы полагаем, что речь должна идти о системообразующих предприятиях. <...> И третье - мы бы привязали эту меру господдержки по субсидированию кредитной ставки к уровню локализации продукции", - сказал Громак в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации.

Так, например, в автомобильной промышленности существует эффективная система локализации через баллы (постановление 719), считает представитель "Автоваза". По его предложению, подобную "отсечку" в автопроме можно было бы установить на уровне 2 500 баллов.

"Привязать меру по субсидированию процентных ставок по кредитам, по крайней мере по автопрому, к уровню локализации, с тем чтобы государство бюджетные средства тратило на поддержку высоколокализованных производителей. <...> А не субсидировать кредиты там для отверточных сборщиков", - заключил Громак.

Льготы для авиакомпаний

С предложением создать механизм кредитования авиакомпаний по льготным ставкам выступил заместитель гендиректора "Аэрофлота" по корпоративному управлению Михаил Федосов. По его словам, нынешний банковский облигационный долг авиакомпании составляет порядка 111 млрд рублей, а средняя ставка по всему портфелю находится на уровне 9%.

"Мы, к сожалению, будем вынуждены замещать кредиты к погашению по существенно более высоким ставкам. <...> У нас в принципе очень низкая маржинальность авиаперевозок, она исторически такая, и всегда была такая, социальная значимость высокая. Поэтому предлагаем также рассмотреть возможность создания механизма кредитования авиакомпаний по льготным ставкам", - сказал Федосов на круглом столе.

Банк России на заседании 27 октября повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 15% годовых.