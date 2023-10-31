Скорректированная чистая прибыль "Аэрофлота" за девять месяцев составила 16 млн рублей

Выручка компании за отчетный период достигла 357,3 млрд рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Скорректированная чистая прибыль авиакомпании "Аэрофлот" за девять месяцев по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 16 млн рублей против убытка за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании. Скорректированная чистая прибыль за III квартал увеличилась в 3,1 раза, до 17,6 млн рублей.

"Финансовые результаты девяти месяцев 2023 года, и в особенности III квартала, показывают устойчивое улучшение вслед за ростом показателей операционной деятельности, увеличением пассажирских перевозок во внутреннем и международном сегментах, а также грузовых перевозок", - отмечается в сообщении.

Выручка компании за девять месяцев увеличилась на 42,8% до 357,3 млрд рублей, в III квартале - до почти 152 млрд рублей (рост - 36,2%).

В компании отметили, что рост выручки связан с "увеличением программы полетов по внутренним линиям и возобновлением международных рейсов по доступным направлениям". Количество рейсов компании за девять месяцев увеличилось на 11,1%, на международных рейсах - на 76,4% (пассажироперевозки при этом увеличилась на 19,2%).

В "Аэрофлоте" также отметили, что себестоимость продаж за девять месяцев 2023 года увеличилась на 18,3% по сравнению с январем - сентябрем 2022 года. Основным фактором роста расходов стало увеличение производственной программы, а вместе с ней и увеличение расходов на керосин и на техобслуживание самолетов. Убыток от продаж компании сократился на 88,3%, до 7,7 млрд рублей.