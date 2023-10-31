Кабмин Южной Осетии выделил 50 млн руб на оплату долга перед РФ за электроэнергию

Цхинвал задолжал Москве 1 млрд 107 млн руб за электроэнергию и газ, рассказал глава республиканского комитета энергетики Руслан Тедеев

ЦХИНВАЛ, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Южной Осетии выделило госпредприятию "Энергоресурс - Южная Осетия" субсидию в размере 50 млн рублей на погашение части долга перед Россией за поставляемую электроэнергию. Соответствующее постановление кабинет министров принял единогласно.

"На заседании правительства утвержден порядок предоставления из государственного бюджета Республики Южная Осетия субсидии республиканскому государственному унитарному предприятию "Управление энергетического комплекса "Энергоресурс - Южная Осетия" на оплату электроэнергии, поставленной из Российской Федерации в Республику Южная Осетия", - сказали в пресс-службе правительства. В Минфине уточнили ТАСС, что размер субсидии составляет 50 млн рублей.

Ранее глава комитета промышленности, транспорта и энергетики закавказской республики Руслан Тедеев сообщил ТАСС, что Южная Осетия задолжала России за электроэнергию и газ 1 млрд 107 млн рублей, из них 678 млн рублей за электроэнергию и 429 млн рублей за газ. Он уточнил, что по результатам аудиторской проверки российских специалистов потери в энергосетях Южной Осетии составляют 40-50%.

8 февраля на заседании российско-югоосетинской межправкомиссии в Москве вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго РФ и представителям Южной Осетии разработать программу улучшения платежной дисциплины за поставку энергоресурсов из России, в том числе выяснить и устранить причины потерь в энергосетях.