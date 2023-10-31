Мишустин назвал стабильной ситуацию на рынке труда

По словам премьер-министра РФ, в августе показатель безработицы повторил исторический минимум - 3%

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин позитивно оценил положение дел на рынке труда РФ. Глава кабмина провел совещание по экономическим вопросам.

"Стабильной остается ситуация на рынке труда. В августе показатель безработицы повторил исторический минимум - 3%", - сказал он.

По словам Мишустина, с одной стороны, это значит, что больше людей имеют стабильный заработок и могут обеспечить себе и своим семьям соответствующий уровень доходов. "Но есть и обратная сторона. Растущей экономике требуется больше специалистов", - обратил внимание премьер.