31 октября, 14:17

Мишустин назвал стабильной ситуацию на рынке труда

© ТАСС/ Ruptly

По словам премьер-министра РФ, в августе показатель безработицы повторил исторический минимум - 3%

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин позитивно оценил положение дел на рынке труда РФ. Глава кабмина провел совещание по экономическим вопросам.

"Стабильной остается ситуация на рынке труда. В августе показатель безработицы повторил исторический минимум - 3%", - сказал он.

По словам Мишустина, с одной стороны, это значит, что больше людей имеют стабильный заработок и могут обеспечить себе и своим семьям соответствующий уровень доходов. "Но есть и обратная сторона. Растущей экономике требуется больше специалистов", - обратил внимание премьер. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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