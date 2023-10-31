Мишустин отметил увеличение доходов российского бюджета

Премьер-министр также обратил внимание на то, что в стране активно расширяется торговля

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Доходы федерального бюджета РФ повышаются, это происходит в том числе благодаря увеличению предложения отечественной продукции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

"Благодаря большему предложению российской продукции повышаются и доходы бюджета, что важно для реализации многих социальных программ", - сказал глава кабмина.

Он обратил внимание на то, что сегодня в стране развивается и активно расширяется торговля. Так, розничный товарооборот за восемь месяцев вырос больше чем на 3,5%, а оптовый - более чем на 6%, уточнил премьер.

Кроме того, российские экспортеры, по словам Мишустина, находят новые точки опоры и в международной сфере. "Отчетливо обозначился тренд на углубление сотрудничества с дружественными государствами - вопреки нынешнему давлению Запада. В январе - августе товарооборот с ними, по данным Министерства экономического развития, увеличился на 22%", - заметил он.

Немалую роль в увеличении доходов бюджета, по мнению премьера, сыграл также и ответственный подход властей к финансовой политике. Так, в подготовленный правительством проект бюджета на следующую трехлетку "заложены такие принципы, как безусловное финансирование не только всех принятых обязательств, но и новых актуальных приоритетов, социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление национальной обороноспособности, интеграция новых регионов, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры", указал глава кабмина.

Все эти направления, подчеркнул он, учтены в проекте основного финансового документа страны.