"Россети" вложили 11,7 млрд руб. в техобслуживание и ремонт электросетей в СЗФО в 2023 г.

Все необходимые мероприятия реализованы в срок и в полном объеме

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" увеличила финансирование ремонтной программы в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в 2023 году на 18%, до 11,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании по итогам федерального штаба, который в Санкт-Петербурге провел заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак при участии заместителя генерального директора - главного инженера группы Евгения Ляпунова.

В сообщении отмечается, что "Россети" завершили подготовку сетевой инфраструктуры на северо-западе России к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. Все необходимые мероприятия реализованы в срок и в полном объеме.

Объемы работ увеличились в физическом выражении. В частности, энергетики отремонтировали 6,8 тыс. км линий электропередачи и 8,7 тыс. единиц оборудования, расчистили почти 36 тыс. гектаров трасс ЛЭП.

По состоянию на 31 октября, программа выполнена на 103%, подчеркивают "Россети". Сформированы запасы оборудования и комплектующих, обеспечена готовность более 1,3 тыс. аварийно-восстановительных бригад и 861 резервного источника питания общей мощностью 113 МВт.

Для семи регионов СЗФО, где существуют серьезные риски нарушений электроснабжения, "Россети" разработали отдельные программы повышения надежности. Минэнерго России согласовало первоочередные мероприятия по Псковскому, Новгородскому, Архангельскому и Карельскому филиалам дочерней компании "Россети Северо-Запад". Планируется финансирование с привлечением средств федерального бюджета.

Объем инвестиционной программы группы "Россети" в СЗФО в 2023 году составляет более 70 млрд рублей. Энергетики введут 3,9 тыс. км новых линий электропередачи и 2,7 тыс. МВА новой трансформаторной мощности. Среди крупнейших инвестиционных проектов - реконструкция центра питания 220 кВ "Шангалы", который обеспечивает электроснабжение юга Архангельской области, установка нового силового оборудования на подстанции 330 кВ "Юго-Западная" в Новгородской области, модернизация сетей 10-110 кВ в Республике Карелия, Вологодской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге.

На территории десяти субъектов СЗФО работают филиалы ПАО "Россети" - МЭС Северо-Запада и МЭС Центра, компании "Россети Северо-Запад", "Россети Ленэнерго" и "Россети Янтарь". Под управлением находятся 71,9 тыс. подстанций и трансформаторных подстанций общей мощностью 107,4 тыс. МВА, а также 292,8 тыс. км линий электропередачи.

О группе "Россети"

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.