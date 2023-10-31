Кабмин Украины по требованию МВФ согласовал членов набсовета "Оператора ГТС"

Как отметил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, дедлайн был до конца октября

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Украины согласовало членов наблюдательного совета "Оператора ГТС", выполнив требование МВФ в последний день отведенного на это срока. Информация о согласованных кандидатурах появилась в Telegram-канале кабинета министров страны.

"Согласованы предложения номинационного комитета (внесены Минэкономики) о назначении в наблюдательный совет ООО "Оператор ГТС" независимых членов: Дэвиса Дэвида Чарльза, Коновца Сергея Александровича, Чадама Яна; представителя государства: Гринчук Светланы Васильевны", - говорится в сообщении кабмина.

Комментируя это решение, депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что таким образом выполнено еще одно требование МВФ. "Правительство согласовало новых членов наблюдательного совета "Оператора ГТС". Это маяк № 18. Здесь дедлайн был до конца октября, поэтому успели вовремя", - написал он в своем Telegram-канале.

27 сентября Министерство экономики Украины объявило конкурс на должности трех независимых членов набсовета ООО "Оператор ГТС Украины". Наблюдательный совет будет состоять из четырех человек - трех независимых и представителя государства.

Реформа корпоративного управления ООО "Оператор ГТС Украины" является выполнением одного из обязательств Киева перед международными партнерами. Правительство Украины взяло на себя обязательство назначить наблюдательный совет до конца октября. Это предусмотрено в меморандуме с МВФ и является одним из структурных маяков документа. Также назначение наблюдательного совета предусмотрено в меморандуме между Украиной и ЕС о макрофинансовой помощи.

9 октября глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей заявил о "существенном прогрессе" Украины в выполнении структурных маяков программы сотрудничества, но отметил, что в фонде ждут от Киева еще некоторых решений. По словам Грея, речь, в частности, идет о принятии нового устава "Оператора ГТС" и закона о налоговых проверках бизнеса, совершенствовании мониторинга программы льготного кредитования, об изменениях закона о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма и о наделении Специализированной антикоррупционной прокуратуры большей автономией. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что кабмин начинает работу над единым планом реформ до 2027 года, который включит рекомендации партнеров, в том числе структурные маяки от МВФ.