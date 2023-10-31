31 октября, 15:18,
обновлено 31 октября, 16:23
Санкции в отношении России

Bloomberg: ЕС намерен ввести торговые ограничения против РФ еще на $5,3 млрд

EPA-EFE/ STEPHANIE LECOCQ
© EPA-EFE/ STEPHANIE LECOCQ

По данным агентства, в новый санкционный список внесут более 100 физических и 40 юридических лиц

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России планирует ввести торговые ограничения, суммарный объем которых оценивается в $5,3 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Читайте также
ЕС обсуждает 12-й пакет санкций против РФ, включая запрет на алмазыГрушко заявил, что "санкционный зуд" ЕС продолжаетсяВ Киеве ждут, что 12-й пакет санкций ЕС против РФ будет принят или согласован к 15 декабря

По данным его источников, новые предложенные рестрикции затронут экспорт сварочного оборудования, химическую продукцию и другие технологии, которые могут быть использованы в военных целях. В сообществе также рассматривают возможность запретить выдачу лицензий на программное обеспечение и импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов.

Как ожидается, в новый санкционный список ЕС также внесут более 100 физических и 40 юридических лиц

ЕС хочет убедить европейские компании добавить в контракты с третьими странами положения о запрете экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, отмечают источники агентства. Предметом обсуждения также стал вопрос запрета на возвращение российских активов, хранящихся в сообществе, и ограничение деятельности российских граждан в чувствительных секторах.

Вопрос ценового потолка на российскую нефть также включен в повестку стран - членов сообщества и их партнеров. Как отмечается, стороны изучают варианты более эффективного соблюдения этой меры. В частности, предлагается повысить прозрачность формирования цен на нефть и ограничить операции с подсанкционными судами.

Как подчеркивает Bloomberg, эти предложения еще могут претерпеть изменения и впоследствии потребуют единогласного одобрения со стороны всех 27 стран сообщества. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация