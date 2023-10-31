Bloomberg: ЕС намерен ввести торговые ограничения против РФ еще на $5,3 млрд

По данным агентства, в новый санкционный список внесут более 100 физических и 40 юридических лиц

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России планирует ввести торговые ограничения, суммарный объем которых оценивается в $5,3 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, новые предложенные рестрикции затронут экспорт сварочного оборудования, химическую продукцию и другие технологии, которые могут быть использованы в военных целях. В сообществе также рассматривают возможность запретить выдачу лицензий на программное обеспечение и импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов.

Как ожидается, в новый санкционный список ЕС также внесут более 100 физических и 40 юридических лиц

ЕС хочет убедить европейские компании добавить в контракты с третьими странами положения о запрете экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, отмечают источники агентства. Предметом обсуждения также стал вопрос запрета на возвращение российских активов, хранящихся в сообществе, и ограничение деятельности российских граждан в чувствительных секторах.

Вопрос ценового потолка на российскую нефть также включен в повестку стран - членов сообщества и их партнеров. Как отмечается, стороны изучают варианты более эффективного соблюдения этой меры. В частности, предлагается повысить прозрачность формирования цен на нефть и ограничить операции с подсанкционными судами.

Как подчеркивает Bloomberg, эти предложения еще могут претерпеть изменения и впоследствии потребуют единогласного одобрения со стороны всех 27 стран сообщества.