Гагаузия получит газ в два раза дешевле, чем остальная Молдавия

Глава автономии Евгения Гуцул сообщила, что турецкая компания подписала с крупным европейским трейдером контракт на покупку газа напрямую из европейской системы газоснабжения

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила о договоренностях, которые позволят снабжать автономию газом по ценам примерно в два раза дешевле, чем импортирует остальная часть страны.

"Газ для жителей Гагаузии будет в разы дешевле: 10 леев (€0,5) за 1 куб. м. Турецкая компания подписала с крупным европейским трейдером контракт на покупку газа напрямую из европейской системы газоснабжения. Турецкая компания в свою очередь подписала контракт с молдавским лицензированным оператором для доставки данного газа по специальной цене", - написала Гуцул в Telegram-канале.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране. Кроме того, с октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.