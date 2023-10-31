Apple представила iMac с новыми чипами M3

В компании отметили, что компьютер с таким чипом работает в два раза быстрее, чем предыдущее поколение с M1

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Компания Apple представила компьютеры iMac с новыми чипами M3. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании.

"Apple представила новый 24-дюймовый iMac с <...> чипом M3", - говорится в сообщении. "iMac с M3 работает в 2 раза быстрее, чем предыдущее поколение с M1", - отмечает компания.

В линейку будут входить чипы M3, M3 Pro и M3 Max, сообщает Apple. В пресс-релизе отмечается, что эти чипы обеспечат значительное повышение производительности, более быстрый процессор и нейронный движок, а также поддержку более унифицированной памяти.