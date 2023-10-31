"Автотор" представил битопливный автомобиль с газобаллонным оборудованием

В настоящее время специалисты компании занимаются сертификацией процесса производства

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" совместно с компанией "Газпром газомоторные системы" представил версию автомобиля BAIC U5 plus с газобаллонным оборудованием, выпущенную на заводе в Калининградской области в режиме пилотного производства. Это произошло в рамках XII Петербургского международного газового форума, сообщила пресс-служба холдинга.

"Производство таких авто освоено в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития использования природного газа в качестве моторного топлива в Калининградской области, подписанного в ходе Петербургского экономического форума в июне 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что на "Автоторе" выпущена пилотная партия битопливных автомобилей в 20 единиц. В настоящее время специалисты занимаются сертификацией процесса производства.

Для переоборудования использовано газовое оборудование компании "Газпром газомоторные системы", которое производится на заводе в Московской области. В автомобиле в дополнение к имеющемуся бензобаку установлены два баллона объемом 39 литров каждый для размещения сжатого природного газа. Автомобили будут выпускаться с уже внесенной записью в ПТС, что он является битопливным.

Как поясняется, использование метана в качестве моторного топлива обеспечивает несколько преимуществ, так, 1 куб. м метана в среднем в 2,5 раза дешевле 1 литра бензина. BAIC U5 plus на газомоторном топливе имеет экологический класс Евро-5. Объем выбросов вредных веществ от такого автомобиля в атмосферу снижается до 10 раз.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. Общий объем производства превысил 2,5 млн автомобилей.