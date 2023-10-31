Wildberries вводит защиту от случайных заказов

В компании рассказали, что дополнительно подтвердить заказ можно с помощью пин-кода, Touch ID и Face ID

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries вводит опцию дополнительного подтверждения заказа в приложении, которая призвана минимизировать возможность "случайных" заказов, в том числе - сторонними лицами, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Маркетплейс разработал функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами. В приложении Wildberries появилась новая опция, которую можно подключить по желанию", - сообщает компания.

Для подключения этой функции необходимо обновить приложение маркетплейса и выбрать способ дополнительного подтверждения заказа, среди вариантов - пин-код, а также технологии Touch ID и Face ID (и их аналоги на Android).

В начале октября Wildberries сообщал, что запустила разработку подобного решения в связи с одним из случаев: ребенок сделал заказ в приложении матери на 250 тыс. рублей. Компания на основе анализа поведения пользователя пришла к выводу, что ее последний заказ действительно мог быть оформлен ребенком.