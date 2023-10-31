Российские банки начали повышать ставки по вкладам вслед за ростом ключевой

В частности, максимальная доходность в Сбере теперь составляет 14% годовых

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Кредитные организации начали повышать ставки по своим сберегательным продуктам вслед за решением Банка России повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п, до 15% годовых, следует из сообщений банков.

Так, Сбер повысил ставки по вкладам. Максимальная доходность теперь составляет 14% годовых.

28 октября ставку до 14% по одному из вкладов повысил Росбанк. "Тинькофф банк" в тот же день повысил максимальную ставку по своим вкладам до 14,1%. МКБ, в свою очередь, с 30 октября начал предлагать вклад на срок три или шесть месяцев с максимальной доходностью до 17%. Рост ставок анонсировал и Совкомбанк. Так, с 31 октября кредитная организация повысила ставки по срочным вкладам на всех сроках действия, максимальная ставка - 13,3%.

Банк России на заседании 27 октября повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п, до 15% годовых. Несколько российских банков, опрошенных ТАСС, тогда же сообщили, что в ближайшее время рассмотрят возможность повышения ставок по вкладам.