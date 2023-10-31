31 октября, 15:49
Динамика ключевой ставки Центробанка

Российские банки начали повышать ставки по вкладам вслед за ростом ключевой

В частности, максимальная доходность в Сбере теперь составляет 14% годовых

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Кредитные организации начали повышать ставки по своим сберегательным продуктам вслед за решением Банка России повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п, до 15% годовых, следует из сообщений банков.

Читайте также
ТАСС объясняет
Главная цифра в экономике: Центробанк поднял ключевую ставку до 15%

Так, Сбер повысил ставки по вкладам. Максимальная доходность теперь составляет 14% годовых.

28 октября ставку до 14% по одному из вкладов повысил Росбанк. "Тинькофф банк" в тот же день повысил максимальную ставку по своим вкладам до 14,1%. МКБ, в свою очередь, с 30 октября начал предлагать вклад на срок три или шесть месяцев с максимальной доходностью до 17%. Рост ставок анонсировал и Совкомбанк. Так, с 31 октября кредитная организация повысила ставки по срочным вкладам на всех сроках действия, максимальная ставка - 13,3%.

Банк России на заседании 27 октября повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п, до 15% годовых. Несколько российских банков, опрошенных ТАСС, тогда же сообщили, что в ближайшее время рассмотрят возможность повышения ставок по вкладам. 

Теги:
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация