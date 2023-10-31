Кабмин Украины изменил правила агроэкспорта для борьбы с теневым рынком

В частности, новые правила изменяют процедуру возврата НДС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Украины изменило правила экспорта зерна и другой аграрной продукции для борьбы с теневым рынком и невозвращением выручки из-за рубежа. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По информации издания, по новым правилам украинским компаниям-экспортерам сельскохозяйственной продукции нужно будет встать на учет в государственном аграрном реестре, причем в него попадут только те юрлица, которые были зарегистрированы как налогоплательщики не позднее 23 февраля 2022 года.

Сообщается, что новые правила изменяют процедуру возврата НДС. Теперь она будет производиться только после возвращения валютной выручки государству, причем срок возврата уменьшен со 180 до 90 дней. Как пояснил изданию источник на аграрном рынке, главная цель нововведений - найти новый повод не возвращать НДС экспортерам. Источник отметил, что многим компаниям будет сложно перечислить выручку в страну в срок и придется отдавать государству свои средства. Это приведет к снижению доходов аграриев, которые и так страдают из-за падения закупочных цен на зерно, роста стоимости удобрений, семян и топлива.

Издание отмечает, что новые правила были введены вскоре после того, как украинские власти на прошлой неделе на три дня приостановили движение судов по продвигаемому Киевом "альтернативному коридору" в Черном море. Украинские военные объяснили этот шаг мерами безопасности. Однако, по данным источников издания, таким образом украинские власти решили начать борьбу с теневым экспортом зерна, которое покупалось на Украине за наличные без сопровождающих документов. Как сообщает издание, работа морского коридора была возобновлена после того, как торговцы украинским зерном, среди которых важную роль играют транснациональные компании, подключили к решению их проблем иностранные посольства в Киеве.

В начале 2023 года депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что крупный украинский бизнес выводит средства за рубеж в ожидании будущего обвала курса гривны, и деньги, полученные от экспорта украинского зерна, остаются за границей.

Проблема украинского зернового экспорта

Проблема экспорта агропродукции остро встала для Украины после прекращения действия зерновой сделки. Власти страны заявили об открытии "альтернативного коридора" из украинских черноморских портов, признав при этом, что не могут гарантировать безопасность проходящих там судов, а также начали работу с европейскими соседями, чтобы максимально задействовать их инфраструктуру для железнодорожных и автомобильных перевозок. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна, потребляя лишь 25% собранного урожая зерна, планирует оставшиеся 75% отправлять на экспорт.

При этом весной Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили ввоз на свою территорию зерна с Украины, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. Киев, заинтересованный в реализации своей продукции, предлагает им схемы согласования экспортных партий, а также ведет переговоры с соседями об упрощении логистических процедур и погранконтроля для транзитных грузов.