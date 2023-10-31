Литва ужесточает контроль следующих через РФ и Белоруссию грузов

Таможня балтийской республики будет уделять повышенное внимания классификации грузов

ВИЛЬНЮС, 31 октября. /ТАСС/. Таможня Литвы ужесточает контроль транзитных грузов, следующих в третьи страны через РФ и Белоруссию. Об этом сообщил таможенный департамент балтийской республики.

"Для предотвращения обхода санкций с ноября ужесточается контроль ввозимых в Литву и следующих далее через РФ и Белоруссию грузов, адресаты которых находятся в третьих странах", - говорится в сообщении.

Повышенное внимания ведомство будет уделять классификации грузов. "Таможня рекомендует как можно более подробно описывать декларируемые товары с указанием их свойств и приложением документов об этом", - отметили в департаменте.

В июле Вильнюс ввел ужесточенные правила транзита товаров через РФ и Белоруссию. Правительство установило 57 групп товаров, при транзите которых необходимо предоставить декларацию от изготовителя. Он должен указать продавца (экспортера) своей продукции и покупателя в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию РФ и Белоруссии.

Среди групп товаров, в отношении которых был введен этот порядок, преобладают электроника и ее компоненты, электрические трансформаторы, химические материалы, которые могут быть использованы при производстве электроники, электродвигатели, генераторы, телефонные аппараты. Литовские инстанции считают их относящимися к категории двойного назначения.