НПЗ Литвы в III квартале увеличил прибыль в восемь раз

Она составила $223,4 млн

ВИЛЬНЮС, 31 октября. /ТАСС/. Единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод Orlen Lietuva, находящийся в городе Мажейкяй и управляемый польским энергетическим концерном Orlen, в третьем квартале 2023 года увеличил прибыль в восемь раз. Об этом предприятие сообщило на своем сайте.

"В третьем квартале чистая прибыль Orlen Lietuva составила $223,4 млн. Годом ранее за тот же период заработанная предприятием прибыль составляла $27,8 млн. Показатель возрос в восемь раз", - говорится в сообщении.

По оценке Orlen Lietuva, успех достигнут благодаря снижению цены на нефтяное сырье и электроэнергию, росту маржи продаж продукции.

Во втором квартале на НПЗ Orlen Lietuva, работавшем на 95% мощности, было переработано 2,4 млн тонн нефтяного сырья.