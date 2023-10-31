"Газпром" к 2030 году ждет роста поставок потребителям в ДФО и СЗФО

Всего в регионах РФ заключено уже более 1 млн договоров на догазификацию, из которых 750 тыс. исполнено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. "Газпром" к 2030 году ожидает роста поставок газа крупным потребителям в Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах, говорится в сообщении "Газпром межрегионгаза".

В рамках Петербургского международного газового форума члены правления, начальники департаментов "Газпрома" Вадим Симдякин и Владимир Марков и генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов провели совещание с руководителями дочерних обществ группы "Газпром межрегионгаз".

"Участники совещания также обсудили перспективы развития внутреннего рынка газа. Так, к 2030 году ожидается рост поставок газа крупным потребителям в Южном, Дальневосточном, Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Предполагается, что в Дальневосточном федеральном округе прирост будет обеспечен за счет проектов перспективных потребителей, для которых необходимо создание новой газовой инфраструктуры. При этом в Северо-Западном федеральном округе уже сформирована инфраструктура под будущие проекты", - сказано в сообщении.

Жители 400 тыс. домовладений уже пользуются сетевым природным топливом благодаря программе догазификации, отмечается в сообщении. На сегодня в регионах РФ заключено уже более 1 млн договоров на догазификацию, из которых 750 тыс. исполнено. Лидирующие позиции по исполнению договоров занимают газораспределительные организации группы "Газпром межрегионгаз" в республиках Чечня, Марий Эл и Мордовия, а также в Волгоградской и Пензенской областях.

"Продолжается работа с отклоненными заявками на догазификацию: потенциальных абонентов информируют о необходимых для направления повторной заявки документах, а также о действующих в регионах мерах социальной поддержки при догазификации. Более 142 тыс. человек, чьи заявки были ранее отклонены, выразили готовность вновь их направить, свыше 38,2 тыс. заявок уже поданы", - сообщает компания.