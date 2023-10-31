Простой на заводе комплектующих для Hyundai в Ленобласти продлится до зимы

В настоящее время в простое находятся 1/3 сотрудников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. ООО "Йура корпорейшн рус" (российский филиал южнокорейской Yura Corp.) продлило простой своего завода по производству автокомпонентов в Ленобласти. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

"Простой на заводе "Йура корпорейшн рус" продлен до 1 декабря 2023 года. В настоящее время в простое находятся 1/3 сотрудников. Всего численность составляет 450 человек", - сообщили в пресс-службе.

Основным потребителем продукции предприятия был завод Hyundai в Петербурге, который сейчас находится в простое. Как сообщал в понедельник ТАСС, производитель Кореи Hyundai продлил режим простоя своего завода в Петербурге до 30 ноября 2023 года.

ООО "Йура корпорейшн рус" - филиал южнокорейского предприятия, занимающегося поставкой комплектующих для автомобильного завода Hyundai. С 2008 года на заводе в Ивангороде выпускалась электропроводка для автомобилей. Предприятие приостановило деятельность в марте прошлого года. По данным из открытых источников, 2022 году организация получила выручку в сумме 1,3 млрд руб., что на 5,1 млрд руб., или на 78,9%, меньше, чем годом ранее.