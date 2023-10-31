31 октября, 18:30,
обновлено 31 октября, 18:31

Кабмин ввел временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Ограничение будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Правительство России ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, соответствующее постановление подписано, сообщает пресс-служба кабмина.

"Ограничение будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее такой запрет действовал с 20 марта до 20 сентября этого года.

"На время действия ограничений из России не будет вывозиться лом металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны", - поясняется в сообщении.

Как указали в кабмине, решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, решение будет способствовать сокращению незаконных внешнеторговых операций, связанных с вывозом драгоценных металлов. 

Теги:
Россия
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