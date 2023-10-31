Россия призвала достичь результата по финансам на климатической конференции в ОАЭ

В Кремле отметили необходимость сосредоточиться на тех направлениях, где можно достичь наибольших результатов в ближайшее время

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев призвал достичь результатов при определении новых источников финансирования на предстоящей в декабре в Объединенных Арабских Эмиратах 28-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Об этом сообщает сайт Кремля.

"В ходе выступления Руслан Эдельгериев отметил стремление РФ к деятельному и конструктивному участию в предстоящей конференции сторон. Необходимо сосредоточиться на тех направлениях, где можно достичь наибольших результатов уже в ближайшее время. При определении новых и дополнительных источников финансирования следует принимать во внимание принцип общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей с учетом различных национальных условий, а также принципы статей 9.1 и 9.2 Парижского соглашения: обязательное финансирование со стороны развитых стран, со стороны остальных стран - на добровольной основе и при наличии возможностей", - говорится в сообщении.

Представители более 100 государств мира под председательством ОАЭ провели последние приготовления на пути к конференции. Повестка встречи была посвящена обсуждению необходимых усилий мирового сообщества для полномасштабной декарбонизации экономики до 2030 года, глобальному подведению итогов выполнения Парижского соглашения, модальностям предотвращения потерь и ущерба, а также адаптации к неблагоприятным последствиям изменения климата.

На полях министерской встречи по подготовке конференции Эдельгериев провел рабочие встречи: с первым заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, специальным советником генсека ООН по вопросам климата Селвином Хартом, исполнительным секретарем РКИК ООН Саймоном Стиллом, назначенным председателем конференции Султаном Аль-Джабером, а также министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.