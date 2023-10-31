В Ленобласти предложили выпускать детали для завода Haval в Тульской области

Китайский автопроизводитель намерен ввести в производство восемь новых моделей автомобилей в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Производство автокомпонентов для завода Haval в Тульской области могут открыть в Ленобласти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

"В ходе визита в инжиниринговый центр Great Wall Motor Company и переговоров с Советом по продвижению международной торговли Ленобласть озвучила предложения по развитию производства автокомпонентов для действующего производства Haval в Тульской области на базе простаивающих мощностей производителей Ленинградской области", - сообщили в пресс-службе в ответ на запрос ТАСС.

Как сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на брифинге по итогам поездки в Китай, 28 производителей компонентов для автомобилей в регионе ждут заказов. "Ленобласть заинтересована в том, чтобы китайский автопром пришел к нам, и наши производители автокомпонентов были загружены", - написал он в своем телеграм-канале.

Китайский автопроизводитель Haval в Тульской области в этом году намерен ввести в производство восемь новых моделей автомобилей, сообщал ТАСС со ссылкой на генерального директора Корпорации развития и поддержки Тульской области Павел Татаренко.