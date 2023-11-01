Эксперт: с приходом Филимонова АПК Вологодской области получит импульс к развитию

ТАСС, 1 ноября. Опыт работы нового временного исполняющего обязанности главы Вологодской области Георгия Филимонова в сфере лесопромышленного, аграрного комплекса может дать новый импульс для развития этих отраслей, считает член Общественного совета при правительстве Вологодской области, политолог Андрей Патралов.

"Его [Филимонова] опыт работы в Подмосковье, особенно в сфере лесного комплекса, крайне интересен, потому что в Вологде лесной комплекс занимает третье место в валовом региональном продукте вслед за металлургией и химией. Лесной комплекс, сельское хозяйство и потребительские рынки, которые он курировал в Московской области, могут позволить этим отраслям получить столичный опыт и новый импульс для развития", - сказал он.

Патралов добавил, что, вероятнее всего, Филимонов приведет в регион часть новой команды. Он выразил надежду, что его кадровые решения должны благотворно сказаться на развитии области.