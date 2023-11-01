В России стартовала программа льготной "Арктической ипотеки"

Ее могут получить супруги или не состоящие в браке заемщики, не старше 36 лет, у которых есть как минимум один ребенок до 19 лет

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Льготная программа жилищного кредитования "Арктическая ипотека" стартовала в России в среду. Оформить ипотеку по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также северных муниципалитетов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

Получить ипотеку по льготной ставке могут супруги или не состоящие в браке заемщики, не старше 36 лет, у которых есть как минимум один ребенок до 19 лет. Также оформить кредит с господдержкой могут и получатели бесплатных земельных участков по программе "Гектар Арктики", участники программы "Повышение мобильности трудовых ресурсов", медики и педагоги в возрасте от 21 до 70 лет.

Кредит можно направить на покупку в новостройках, готового жилья на территории сел и моногородов, а также на индивидуальное жилое строительство. При ставке 2% минимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей на срок до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос при покупке жилья - 20%. Два российских банка - ВТБ и ДОМ.РФ уже заявили о своем участии в программе и с 24 октября начали принимать заявки на оформление ипотеки.

Президент России Владимир Путин поручил к 1 ноября 2023 года запустить льготную Арктическую ипотеку под 2% для молодых семей. Это расширение программы Дальневосточной ипотеки на регионы и муниципалитеты российской Арктики. В правительстве РФ отмечали эффективность Дальневосточной ипотеки, за четыре года действия которой жилищные условия улучшили свыше почти 90 тыс. семей в ДФО. Как сообщал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, распространение механизмов льготной дальневосточной ипотеки на Арктику потребует порядка 11,6 млрд рублей до 2035 года.