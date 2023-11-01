ВТБ повысил ставки по своей ипотеке на 2,4 процентных пункта

Минимальная ставка теперь составляет 16,4%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Банк ВТБ повысил ставки по собственным ипотечным программам на 2,4 процентных пункта, минимальная ставка теперь составляет 16,4%. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"После очередного резкого повышения ключевой ставки ВТБ принял решение скорректировать условия по своим ипотечным продуктам с 1 ноября. <…>Базовые ставки по стандартным программам увеличиваются на 2,4 п. п. Новые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. С комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% минимальная ставка составит 16,5% (для зарплатных клиентов банка); для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, - от 16,4%", - отмечается в сообщении.

При этом одобрения по ипотечным заявкам, полученные до 31 октября, будут действовать до 14 декабря, заверили в банке.

Вместе с тем условия по ипотечным госпрограммам от ВТБ останутся без изменений, ставки по ним сохраняются однозначными. "Ипотеку с господдержкой - 2020 можно будет оформить в ВТБ под 8% годовых, семейную - 6% (в ДФО - 5%), IT- и Дальневосточную ипотеку - 5% и 2% соответственно. Сотрудники образовательных учреждений ДФО до конца года могут получить кредит под 0,7%. В условиях ужесточения денежно-кредитной политики регулятора мы ожидаем продолжения увеличения доли госпрограмм в общей выдаче ипотеки ВТБ", - уточнили в пресс-службе.

Банк России на заседании 27 октября повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 15% годовых.