ФСБ согласовала отмену запрета на провоз удобрений в биг-бегах через Керченский пролив

При этом перевозка аммиачной селитры через пролив остается под запретом вне зависимости от упаковки

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности России согласовала предложение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова разрешить провоз не взрывоопасных удобрений в мягких контейнерах через Керченский пролив, сообщили журналистам в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Федеральная служба безопасности России согласовала разрешение на провоз неопасных (не взрывоопасных) минеральных удобрений в биг-бегах (так называемых мягких контейнерах - прим. ТАСС) через Керченский пролив. Об этом заместитель министра транспорта Александр Пошивай сообщил в письме на имя уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова", - заявили в пресс-службе.

При этом перевозка аммиачной селитры (относящейся к взрывоопасным удобрениям) через Керченский пролив остается под запретом вне зависимости от упаковки.

Ранее Титов в своем письме министру транспорта Виталию Савельеву акцентировал внимание на ущербе, который этот запрет наносит рынку минеральных удобрений. Именно минеральные удобрения российского и белорусского производства в основном и провозились через Керченский пролив в мягких контейнерах емкостью до трех тонн груза. В свою очередь Министерство транспорта РФ выступило за снятие этого запрета и попросило ФСБ выразить свое мнение по этому вопросу "в возможно короткий срок".