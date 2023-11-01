На Камчатке в 2024 году более 5 млрд рублей направят на соцнужды

Как сообщили в Минфине края, часть денег пойдет на увеличение минимального размера оплаты труда и повышение заработной платы бюджетникам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Камчатки в 2024 году направят более 5 млрд рублей на выполнение социальных обязательств перед гражданами. Это почти на 400 млн рублей больше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в краевом Минфине.

"Проект краевого бюджета сохранил свою социальную направленность, в нем в полном объеме сохранены меры социальной поддержки. Их объем в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличен на 406 млн рублей и составит 5,2 млрд рублей", - сообщили в профильном министерстве.

Уточняется, что часть этих средств пойдет на увеличение минимального размера оплаты труда и на повышение заработной платы бюджетникам. Прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2024 год составляет почти 94 млрд рублей. Общий объем расходов в следующем году в настоящий момент учтен в объеме свыше 98 млрд рублей. Итоговый вариант бюджета будет принят депутатами краевого парламента в конце ноября.