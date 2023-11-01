Строительство желдороги необходимо для реализации проекта ОЭЗ в аэропорту Красноярска

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Решение о строительстве железной дороги от аэропорта Красноярск до краевого центра необходимо для реализации проекта создания особой экономической зоны в главной воздушной гавани региона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири (КРЕС) Сергей Ладыженко.

Ранее губернатор края Михаил Котюков в интервью ТАСС сообщил, что власти рассматривают возможность создания ОЭЗ портового типа на базе транспортного узла вокруг аэропорта Красноярска и что заявку на нее планируют подать в 2024 году. Площадь ОЭЗ может составить 360 гектаров. Реализацией проекта ОЭЗ занимается Корпорация развития Енисейской Сибири.

"Ключевое решение для реализации данного проекта - железная дорога. Поэтому важно, чтобы было принято решение о модели создания и функционирования этой дороги", - сообщил Ладыженко, добавив, что есть интерес со стороны потенциальных резидентов ОЭЗ. По данным КРЕС, количество потенциальных резидентов - более 30, общий портфель инвестиций - 42 млрд рублей.

В мае этого года краевой Минтранс сообщал, что предварительная стоимость железной дороги от аэропорта до станции Бугач в краевом центре составляет 14 млрд рублей и власти региона готовы участвовать в софинансировании проекта. В свою очередь представитель Красноярской железной дороги сообщал ТАСС, что "в настоящее время этот проект прорабатывается совместно с регионом, в том числе изучаются и обсуждаются параметры его реализации с точки зрения экономической эффективности, условия финансирования и сроки строительства".

Аэропорт Красноярск построен в 1980 году, с 1993 года он имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоено имя оперного певца, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиационный хаб.