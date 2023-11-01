В портах Приморья оформляют каждый второй контейнер в России

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Половина всех контейнерных перевозок в России идет через порты Приморского края, сообщил заместитель председателя правительства края Николай Стецко на V Форуме "Экспортный потенциал Приморья 2023", тема которого: "Поворот на Восток. Достижения и вызовы".

"Сегодня мы - ворота и России в АТР, и АТР в Россию. Вы знаете, что каждый второй контейнер, который обрабатывается в портах Российской Федерации, обрабатывается именно в Приморском крае. Мы перерабатываем почти 18% всего грузооборота Российской Федерации", - сказал зампред.

По его словам, грузооборот портов Приморского края, согласно разработанной программе ускоренного экономического развития, должен к 2030 году удвоиться и составить 300 млн тонн грузов. Кроме того в регионе появятся транспортно-логистические центры, которые будут способны также удвоить груз переваливаемых через Приморье контейнеров до 2,7 млн TEU.

Как сообщала ТАСС первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края Вера Щербина, в крае планируется построить шесть транспортно-логистических центров или "сухих портов" суммарной мощностью около 2 млн контейнеров в год. Крупнейший из них, мощностью 1 млн контейнеров, строит группа компаний "ФинИнвест". Общий объем финансирования этого проекта превышает 15 млрд рублей.