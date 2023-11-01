В Красноярске проектируют "Поздеев-центр"

Как сообщил губернатор края Михаил Котюков, проблем с финансированием нет

ТОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Проектирование центра креативных индустрий "Поздеев-центр" ведется в Красноярске, проблем с финансированием проекта нет. Об этом ТАСС сообщил губернатор края Михаил Котюков.

"Сейчас ведется проектирование, деньги в полном объеме есть. Будет выполнен проект, поэтому будем дальше принимать решение о начале этапов строительства", - сообщил Котюков, добавив, что о сроках ввода объекта можно будет говорить после завершения проектирования. По словам Котюкова, проектирование идет в штатном режиме.

В конце января сообщалось, что "Поздеев-центр" будет представлять собой пятиэтажное здание общей площадью 12,4 тыс. кв. м. В нем будет размещаться музейно-выставочный комплекс, в том числе и постоянно действующая выставка работ красноярского художника Андрея Поздеева, а также образовательные пространства.

Ранее власти сообщали, что в 2024 году создадут на Предмостной площади на правом берегу Красноярска творческий кластер, который будет включать в себя хореографический колледж и международный центр креативных индустрий. Объем необходимых вложений в создание центра оценивался в 1,7 млрд рублей.

Андрей Поздеев родился в Красноярском крае 27 сентября 1926 года. Выставки художника проходили в музеях Таллина, Риги, Санкт-Петербурга и Москвы. Картины красноярского живописца находятся во многих музеях мира, в том числе в Третьяковской галерее и Русском музее. Поздеев входит во всемирный рейтинг художников XVIII-XXI веков, формирующих мировое художественное наследие. Он умер 12 июля 1998 года в своей мастерской в Красноярске.