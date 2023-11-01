В Приморье в 2023 году инвестиции в основной капитал выросли в 1,5 раза

Как сообщил министр экономического развития края Андрей Блохин, по этому показателю регион является лидером в Дальневосточном федеральном округе

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Рост объема инвестиций в основной капитал в Приморском крае в текущем году составил уже 150% к уровню прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин на V форуме "Экспортный потенциал Приморья", тема которого: "Поворот на Восток. Достижения и вызовы".

"По итогам прошлого года у нас объем инвестиций в основной капитал оставил 328 млрд рублей, что составило рост на 19% к уровню предыдущего года. В текущем году можно сказать, что у нас опережающий рост по этому показателю, мы лидеры в Дальневосточном федеральном округе. По объему инвестиций мы приросли в 1,5 раза к уровню прошлого года", - сказал Блохин.

По его словам, также активно растет в регионе товарооборот с Китаем. По итогам прошлого года он вырос более чем на 23%, а в текущем году эта тенденция сохраняется, и рост составляет 28% к уровню прошлого года. "Если в цифрах, то с $7 млрд мы поднялись до $9 млрд", - уточнил министр.