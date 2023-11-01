В Сахалинской области за пять лет отремонтировали более 90 тыс. км теплосетей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения на Сахалине и Курилах (Сахалинская область) за 5 лет реализации региональной программы составила более 90 тыс. километров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного министерства ЖКХ.

"Всего же, начиная с 2019 года [до 2023 года включительно], протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения в островном регионе составила свыше 90 тыс. километров. Благодаря проделанной работе, отопительный период 2023-2024 годов проходит на Сахалине и Курилах в штатном режиме. <...> Кроме того, в Сахалинской области наблюдается положительная тенденция по сокращению числа аварий на сетях тепло- и водоснабжения", - сказали в министерстве.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Сахалинской области запущена новая пятилетняя региональная программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, рассчитанная до конца 2027 года. Она направлена на снижение износа объектов жилищно-коммунального хозяйства. В ряду приоритетных задач - обеспечение каждого дома или квартиры, промышленного и социального объекта теплом и электричеством.

"Для этого система ЖКХ, особенно в зимний период, должна работать отлажено и по доступным ценам", - отметили в министерстве ЖКХ Сахалинской области.