Менее 10% опрошенных россиян считают честными скидки в "черную пятницу"

При этом 76% респондентов выразили мнение, что ноябрьская распродажа - это обман, следует из опроса сервиса SuperJob

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Только примерно каждый десятый россиянин считает, что в ходе ежегодной распродажи "черная пятница" происходит честное снижение цен на товары, сообщили ТАСС в сервисе по поиску работы SuperJob.

"По мнению лишь 9% россиян, "черная пятница" - это скорее честное снижение цен. 76% респондентов считают ноябрьскую распродажу обманом. По сравнению с 2020 годом россиян, критикующих "черную пятницу", стало больше на четверть (три года назад таковых было 60%)", - говорится в сообщении по итогам опроса. Еще 15% опрошенных затруднились с ответом.

Женщины чаще верят в честное снижение цен в ходе распродажи (такой ответ дали 12% респондентов-женщин, 69% усомнились в честности скидок), а мужчины более скептичны (81% опрошенных, 6% считают снижение цен честным).

Опрос сервиса проходил 26-31 октября 2023 года, в нем участвовали 1,6 тыс. респондентов среди экономически активного населения старше 18 лет из 375 населенных пунктов из всех федеральных округов России.

В соответствии с другим опросом (даты проведения - 20-31 октября, 5 тыс. респондентов среди экономически активного населения старше 18 лет из 638 населенных пунктов), 71% опрошенных не планируют приобретать товары и услуги в "черную пятницу" 2023 года. Показатель не изменился по сравнению с 2022 годом. Еще 10% опрошенных покупки планируют.

Кроме того, согласно опросу (26-31 октября, 500 респондентов, планирующих покупки в ходе "черной пятницы", среди экономически активного населения старше 18 лет из 142 населенных пунктов), средняя сумма, которую россияне готовы потратить на распродаже, составляет 17,5 тыс. рублей. Это на 6 тыс. рублей (на 52%) больше показателя 2022 года. "Больше денег россияне тратили в ноябрьскую распродажу только в 2021 году - в среднем 18,5 тыс. рублей", - отметили в сервисе.