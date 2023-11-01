На Сахалине заявили, что для производства средств защиты растений требуется 20 млрд рублей

Благодаря реализации проекта в регионе появится 400 новых рабочих мест

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций необходимый Сахалинской области для создания в регионе предприятия по производству средств защиты растений полного цикла от синтеза действующего вещества до формуляции конечного продукта составит более 20 млрд рублей, сообщили ТАСС в островном правительстве.

"Требуемый объем инвестиций - 20 млрд рублей. Мощность предприятия составит 40 наименований продукции общим объемом от 30 до 50 тыс. тонн в год готовой продукции. Потенциальный экспорт - 8 тыс. тонн", - рассказали в правительстве.

По информации областных властей, благодаря реализации проекта в регионе удастся создать 400 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что на Сахалине планируется создать производство средств защиты растений. Предполагается, что реализация проекта займет три года.