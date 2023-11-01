Закредитованность рыбной отрасли в России приближается к 1 трлн рублей

Это вынуждает рыбаков реализовывать большую часть товара на заграничном рынке, сообщил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Закредитованность рыбохозяйственных предприятий в России по итогам третьего этапа распределения инвестиционных квот может достигнуть 1 трлн руб., что вынуждает рыбаков продавать большую часть добытых морепродуктов за границу. Об этом президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказал на V форуме "Экспортный потенциал Приморья", тема которого "Поворот на Восток. Достижения и вызовы".

"По итогам первого этапа инвестиционных квот отрасль потратила примерно 460 млрд рублей. Мы вступили во второй этап инвестиционных квот буквально несколько дней назад, состоялись крабовые аукционы, мы потратили еще 216 млрд рублей. Дальше пойдут следующие аукционы по инвестиционным квотам на строительство флота <...>. Мы полагаем, это еще миллиардов 300. То есть рыбная отрасль приближается к закредитованности в сумме примерно на 1 трлн рублей", - сообщил Мартынов.

По его словам, у рыбаков нет другой возможности, кроме как продавать продукцию не только на внутренний рынок, но и за границу. Сейчас на экспорт идет большая часть добываемой продукции.

"Доля экспортируемой продукции от того, что производится, во всем мире составляет 33%. У нас это получается больше 50%", - добавил он.