В Татарстане в 2023 году число сел, где появятся станции 4G, увеличится до 76

По словам главы Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина, в 2022 году в программу попали около 30 населенных пунктов

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Число малочисленных населенных пунктов в Татарстане, где к концу 2023 года установят базовые станции связи по программе устранения цифрового неравенства, составит более 70. В прошлом году насчитывалось порядка 30 таких населенных пунктов, сообщил ТАСС глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

"В этом году 76 населенных пунктов. <…> [На следующий год] не меньше, чем в этом году. Примерно в районе 70 населенных пунктов ежегодно", - сказал Хайруллин.

По итогам прошлого года в программу попали около 30 населенных пунктов, уточнил министр. В мае 2022 года, Хайруллин сообщал, что изначально по итогам года планировали строительство сетей LTE в 61 населенном пункте. План был скорректирован из-за отсутствия необходимого оборудования.

Осенью 2021 года Минцифры Татарстана анонсировало федеральную программу. Предполагалось, что в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек на федеральные средства будут устанавливаться базовые станции LTE. Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией ПАО "Ростелеком" с 2014 года. В 2021 году принято решение о модернизации универсальных услуг связи и переходе на современный стандарт связи 4G (LTE), позволяющий жителям населенных пунктов получить доступ к сети интернет и услугам телефонной связи.