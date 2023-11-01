Котюков: производство на вагоноремонтном заводе в Красноярске должно сохраниться

Как считает губернатор Красноярского края, оно нуждается в модернизации

ТАСС, 1 ноября. Производство на Красноярском электровагоноремонтном заводе (ЭВРЗ), акции которого выставлены на торги, должно сохраниться, несмотря на возможную смену собственника предприятия. Об этом ТАСС заявил губернатор края Михаил Котюков.

"Предприятие во многом уникальное, но давно нуждается в инвестициях. Соответственно, приход собственника должен дать новый импульс развития производства, а уже детали нужно будет обсуждать, когда этот собственник появится. <...> Оно [производство] должно сохраниться, вопрос в том, что оно нуждается в модернизации", - сообщил Котюков.

Согласно данным системы СПАРК, новосибирская строительная компания "Афина Паллада" признана банкротом, в ее собственности находится доля в 99% уставного капитала Красноярского ЭВРЗ, занимающегося ремонтом вагонов, электропоездов, модернизацией трамваев и производством запчастей для подвижного состава.

Ранее сообщалось, что на торги выставлены 67,62% акций завода, принадлежащих новосибирской строительной компании "Афина Паллада", находящейся в состоянии банкротства. Общая стоимость выставленных акций более 820 млн рублей. Аукционы пройдут в период с 8 по 19 декабря.