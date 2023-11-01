В Бурятии до 2023 конца года завершат строительство двух дамб

Стоимость работ составляет более 600 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 1 ноября. /ТАСС/. Рабочие завершат строительство двух дамб в Бурятии - в городе Улан-Удэ и в поселке Наушки Кяхтинского района Бурятии. Об этом сообщил ТАСС начальник управления капитального строительства республики Анатолий Урбанов.

"Дамба протяженностью 4,1 км в Наушках строится от 0 км на границе с Монголией, она будет введена в эксплуатацию до конца года. Реконструкция защитного сооружения в Улан-Удэ протяженностью 1,3 км также завершится до конца года", - сообщил Урбанов.

Стоимость работ по обоим объектам в целом - более 600 млн рублей, большая часть из которых - федеральные средства. Оба объекта защитят жителей Бурятии от паводков на реке Селенга, которая берет свое начало в Монголии и впадает в Байкал. Это главный приток озера. В последние годы в бассейне Байкала наблюдается многоводный период, уровень воды в Селенге летом и осенью повышается выше критических отметок, в зону затопления попадают сотни домов, объекты инфраструктуры.

"Старая дамба в Улан-Удэ в районе очистных сооружений местами была повреждена - была разрушена подпорная стенка, водой размыло основание берегоукрепления. Поэтому приняли решение ее реконструировать, работы начались в 2022 году, - рассказали в управлении. - Объект в поселке Наушки обеспечит безопасность более 2,3 тыс. человек местного населения, а также защитит дороги".

Также в Бурятии проектируется дамба в селе Сотниково - она необходима для защиты более 1,2 тыс. жилых домов, школ, детских садов, федеральной трассы и поселковых дорог, ЛЭП. Планируется, что строительство объекта, протяженность которого составит около 10 км, будет проходить в два этапа. "Возведение дамбы в Сотниково будет своего рода продолжением проекта по строительству защитных сооружений в Улан-Удэ и пригороде", - добавил Урбанов.