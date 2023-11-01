Китай усилит финансовый надзор и финансовое регулирование

Как свидетельствуют данные Народного банка КНР, с 2014 года по сентябрь 2023 года объем непогашенных кредитов в юанях, выданных реальному сектору экономики страны, вырос с 81,43 трлн юаней до более чем 230 трлн юаней со среднегодовым ростом на 10%

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Китайские власти усилят надзор над финансовой работой и будут стремиться к снижению рисков в финансовом секторе. Об этом, как сообщает Центральное китайское телевидение, говорилось на состоявшемся в понедельник и вторник в Пекине совещании центральных органов по финансовой работе, на котором с "важной речью" выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Участники совещания призвали активизировать усилия по всестороннему усилению финансового надзора, оптимизации финансовых услуг, предотвращению и устранению рисков для содействия качественному развитию финансового сектора Китая", - говорится в сообщении. В предшествующий период времени, указывается далее, продвигались финансовые инновации, основанные на рыночном регулировании и верховенстве закона, были предприняты усилия по углублению структурной реформы в области предложения и координации финансовой открытости и безопасности.

Как свидетельствуют данные Народного банка Китая (Центробанка), оглашенные на совещании, с 2014 по сентябрь 2023 года объем непогашенных кредитов в юанях, выданных реальному сектору экономики Китая, вырос с 81,43 трлн юаней до более чем 230 трлн юаней (около $32,04 трлн) со среднегодовым ростом на 10%, что "в целом соответствует номинальному росту ВВП". "Однако, учитывая переплетение различных проблем в финансовом секторе, участники совещания заявили, что по-прежнему существуют скрытые экономические и финансовые риски, такие как возникновение финансовой коррупции и низкая эффективность финансового сектора, обслуживающего реальный сектор экономики", - отмечается в сообщении.

Подчеркнув необходимость улучшения предоставления финансовым сектором высококачественных услуг для экономического и социального развития страны, участники совещания призвали к усилиям по улучшению денежно-кредитной и финансовой среды, поддержанию стабильности денежно-кредитной политики и развитию современных финансовых институтов и рыночных систем.

Была поставлена задача оптимизировать структуру предложения капитала, чтобы "использовать больше финансовых ресурсов для продвижения технологических инноваций, передового производства, зеленого развития и микро-, малых и средних предприятий".

Также был призыв к созданию финансового рынка с едиными правилами и скоординированным надзором для содействия формированию долгосрочного капитала. Указывалось на необходимость усилий для содействия финансовой открытости на высоком уровне для обеспечения национальной финансовой и экономической безопасности.