На севере Бурятии реконструировали железнодорожную станцию

В частности, были построены два новых дополнительных приемо-отправочных пути

УЛАН-УДЭ, 1 ноября. /ТАСС/. Реконструкция железнодорожной станции в Северобайкальске на севере Бурятии завершена. Появились дополнительные возможности в регулировке движения составов, в том числе для беспрепятственного пропуска пассажирских поездов, сообщил в Telegram-канале зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

"В ходе модернизации, которая стала частью инвестпроекта ОАО "РЖД" по увеличению пропускных способностей БАМа и Транссиба, были построены два новых дополнительных приемоотправочных пути, а также удлинены действующие. Теперь они способны вместить грузовые поезда протяженностью до 76 вагонов", - сообщил Луковников.

В ходе реконструкции рабочие отсыпали 5,8 тыс. куб. м земляного полотна, 10 новых стрелочных переводов, смонтировано 4,4 км контактной сети, а также 168 км новых линий сигнализации, централизации, блокировки и связи. Для снижения шумовой нагрузки вдоль путей оборудован специальный экран, его протяженность - 1,5 тыс. м. "Железнодорожники обустроили водопропускные сооружения, реконструировали технологические здания и благоустроили прилегающую территорию", - добавил Луковников.

Транссибирская железнодорожная магистраль (старое название - Великий Сибирский путь) - самая длинная железная дорога в мире (9 тыс. 288,2 км), соединяет Москву и Владивосток. Является важнейшей частью транспортного коридора между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй (наряду с Транссибом) магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность дороги - 4,3 тыс. км.

В настоящее время БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности. По поручению президента России Владимира Путина идет модернизация Восточного полигона, благодаря которой к 2024 году предполагается увеличить пропускную способность магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 180 млн тонн в год.