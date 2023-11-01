Казахстан заявил о готовности провести переговоры с французской EDF о строительстве АЭС

Казахстанский министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что эта компания вошла в шорт-лист организаций, которые ранее рассматривались в качестве потенциальных вендоров для возведения атомной электростанции

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана готовы провести переговоры с французской компанией EDF по вопросу возможного строительства атомной электростанции, если компания проявит интерес к этой теме. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Компания EDF вошла в шорт-лист компаний, которые ранее рассматривались в качестве потенциальных вендоров для строительства атомной электростанции. В случае инициирования французской стороной переговоров по участию мы готовы провести данные переговоры и ответить на все интересующие их вопросы", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о повестке переговоров в рамках официального визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.

Он отметил, что по линии министерства в ходе переговоров также планируется обсудить сотрудничество с компанией Total Energies по вопросу строительства ветропарка, взаимодействие казахстанской компании "Казатомпром" с французской компанией Orano и ряд других вопросов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны 1 сентября предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу.

Ранее в Минэнерго сообщали, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.