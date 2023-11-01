ВТБ с 2 ноября повысит ставки по вкладам в среднем на 2,5% пункта

Максимальная доходность составит до 16% годовых, сообщили в кредитной организации

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. ВТБ со 2 ноября 2023 года повышает ставки по вкладам в среднем на 2,5 процентного пункта (п. п.), максимальная доходность составит до 16% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Розничные клиенты ВТБ смогут получить повышенную доходность по всей линейке вкладов в рублях. В среднем рост ставок составит 2,5 п. п. Размещение для вкладчиков будет доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых", - сказано в сообщении.

Получить 16% годовых можно будет в случае, если клиент до 30 ноября переведет пенсию в ВТБ и получит первую выплату на счет до 31 января 2024 года, уточнили в банке.

"Решение регулятора повысить ключевую ставку закрепляет доминирующую роль вкладчика на розничном рынке как минимум до конца года. Ранее мы прогнозировали, что максимальная доходность по сберегательным продуктам среди российских банков достигнет 15%, и оперативно предлагаем такие условия клиентам. Подобных ставок на рынке не было почти 1,5 года, и сейчас у потребителей есть возможность зафиксировать доходность по вкладу на длительную перспективу, когда ключевая ставка стабилизируется и вернется к меньшим значениям", - прокомментировала повышение ставок начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова, слова которой приводятся в сообщении банка.

Ранее о повышении ставок по вкладам сообщили ряд банков, в том числе "Сбер". Так, 31 октября госбанк повысил ставки по своей линейке вкладов, максимальная доходность теперь достигает 14% годовых.