Во Вьетнаме заявили о намерении увеличить объем торговли с США до $200 млрд

Вьетнамскому и американскому бизнесу следует расширить партнерство, чтобы довести объем торговли двух стран до нового рекорда, отметил вице-премьер правительства Вьетнама Чан Лыу Куанг

ХАНОЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Вьетнамскому и американскому бизнесу следует расширить партнерство, чтобы довести объем торговли двух стран до нового рекорда в $200 млрд. Об этом заявил вице-премьер правительства Вьетнама Чан Лыу Куанг.

"Предприятия двух стран должны способствовали развитию торгово-экономического сотрудничества и поддерживать друг друга в участии в новой цепочке создания стоимости, что позволит увеличить доходы от двусторонней торговли до $200 млрд в год в ближайшее время", - отметил замглавы вьетнамского правительства, выступая на вьетнамско-американском деловом форуме.

Вице-премьер подчеркнул, что после того, как две страны подняли уровень своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства во время визита в сентябре в Ханой президента США Джо Байдена, появились потенциал и возможности для дальнейшего масштабного расширения экономических, торговых и инвестиционных связей между Вьетнамом и США. Потенциал и возможности взаимодействия в этих сферах между Вьетнамом и Соединенными Штатами настолько огромны, что они способны стать движущей силой развития двусторонних отношений, полагает Чан Лыу Куанг.

Соединенные Штаты являются вторым по величине торговым партнером Вьетнама, его крупнейшим экспортным рынком и одним из ведущих инвесторов. Согласно данным министерства промышленности и торговли Вьетнама, по итогам 2022 года объем взаимной торговли СРВ и США достиг $123,86 млрд . Американский бизнес реализует в СРВ 1 286 проектов с общим объемом капитала более $11,79 млрд.