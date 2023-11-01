Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на $23,3 млрд

По данным агентства, с начала года состояние основателя "Лукойла" Вагита Алекперова увеличилось до $23,2 млрд

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $23,279 млрд с начала 2023 года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $7,83 млрд, его состояние увеличилось до $23,2 млрд. Состояние сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на $3,47 млрд, до $16,6 млрд. В то же время акционер производителя природного газа "Новатэк" Геннадий Тимченко заработал $3,31 млрд, его состояние составляет $15,1 млрд.

Наибольшие убытки понес член Совета Федерации от Республики Дагестан и предприниматель Сулейман Керимов, его состояние уменьшилось на $1,55 млрд, до $7,44 млрд. Керимов не ответил на просьбы Bloomberg прокомментировать свой общий капитал.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.