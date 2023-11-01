1 ноября, 05:52

Спутниковый интернет Starlink стал доступен в Грузии

Компания Starlink Georgia была зарегистрирована в конце июня 2022 года

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Спутниковый интернет Starlink компании SpaceX заработал в Грузии. Об этом сообщил основатель SpaceX Илон Маск.

"Теперь Starlink доступен в Грузии", - написал Маск на своей странице в социальной сети X (ранее Твиттер).

Компания Starlink Georgia была зарегистрирована в конце июня 2022 года. В середине июля Комиссия по коммуникациям Грузии предоставила компании авторизацию для начала работы в республике.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная Маском в 2002 году. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг. 

Теги:
СШАГрузияМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация