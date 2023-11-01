Бангладеш запустила первую национальную карту в местной валюте TakaPay

По словам премьер-министра страны Шейх Хасины, новая платежная система способствует созданию " безналичного общества" в государстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноября. /ТАСС/. Бангладеш объявила о запуске первой в национальной истории карты TakaPay в местной валюте. Как сообщает информационное агентство Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), эта мера призвана снизить зависимость от международных карт, таких как Visa и Mastercard, а также сэкономить иностранную валюту.

Официальное представление карты провела премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, которая сказала, что карта TakaPay "является еще одним шагом на пути к построению "умной Бангладеш".

"Эта суверенная внутренняя платежная система также является инициативой по созданию безналичного общества в Бангладеш", - отметила премьер-министр.

Карту TakaPay выпускает государственный банк Sonali Bank совместно с частными City Bank и BRAC Bank в сотрудничестве с Центральным банком Бангладеш.

По информации агентства BSS, первоначально такую карту будут использовать как дебетовую, но в будущем появится и кредитная TakaPay. Пока карта будет предоставлять финансовые услуги на национальном уровне. Ее можно будет использовать за рубежом, только когда иностранные банки станут партнерами этой платформы. Планируется, что в перспективе запустят карты Taka-Rupee, с помощью которой клиенты смогут совершать транзакции в соседней Индии.