ОДК планирует поставить семь энергоагрегатов для месторождения "Газпрома"

В Ростехе отметили, что оборудование суммарной мощностью 42 МВт будет снабжать электроэнергией объекты добычи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) планирует в 2024 году поставить семь газотурбинных энергоагрегатов общей мощностью 42 МВт для Бованенковского месторождения "Газпрома" на Ямале. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

"Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) поставит в интересах "Газпрома" на Бованенковское месторождение на Ямале партию газотурбинных энергетических агрегатов. Оборудование суммарной мощностью 42 МВт будет снабжать электроэнергией объекты добычи. Поставка семи единиц ГТА-6РМ состоится в 2024 году", - сказано в сообщении.

Газотурбинные агрегаты мощностью 6 МВт разработаны и выпускаются предприятием "ОДК-газовые турбины" с применением газотурбинных двигателей ГТД-6РМ, отмечает Ростех. Они способны работать как на природном газе (в том числе попутном нефтяном газе), так и на дизельном топливе.

"Комплексный подход в поставках газотурбинной техники позволяет ОДК обеспечить компании топливно-энергетического комплекса России всем необходимым оборудованием для энергоснабжения и транспортировки углеводородов. Мы предлагаем нашим заказчикам газотурбинные двигатели и установки, а также газотурбинные агрегаты в широком диапазоне мощности от 2,5 до 25 Мвт. Очередная поставка ГТА-6РМ состоится в конце 2024 года", - сообщил гендиректор "ОДК инжиниринг" Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.