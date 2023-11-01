1 ноября, 06:13

ОДК планирует поставить семь энергоагрегатов для месторождения "Газпрома"

В Ростехе отметили, что оборудование суммарной мощностью 42 МВт будет снабжать электроэнергией объекты добычи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) планирует в 2024 году поставить семь газотурбинных энергоагрегатов общей мощностью 42 МВт для Бованенковского месторождения "Газпрома" на Ямале. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

Читайте также
ОДК к 2030 году планирует в три раза увеличить выручку от продажи оборудованияРостех начнет поставки нового энергоагрегата для морских добывающих платформ в 2026 году

"Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) поставит в интересах "Газпрома" на Бованенковское месторождение на Ямале партию газотурбинных энергетических агрегатов. Оборудование суммарной мощностью 42 МВт будет снабжать электроэнергией объекты добычи. Поставка семи единиц ГТА-6РМ состоится в 2024 году", - сказано в сообщении.

Газотурбинные агрегаты мощностью 6 МВт разработаны и выпускаются предприятием "ОДК-газовые турбины" с применением газотурбинных двигателей ГТД-6РМ, отмечает Ростех. Они способны работать как на природном газе (в том числе попутном нефтяном газе), так и на дизельном топливе.

"Комплексный подход в поставках газотурбинной техники позволяет ОДК обеспечить компании топливно-энергетического комплекса России всем необходимым оборудованием для энергоснабжения и транспортировки углеводородов. Мы предлагаем нашим заказчикам газотурбинные двигатели и установки, а также газотурбинные агрегаты в широком диапазоне мощности от 2,5 до 25 Мвт. Очередная поставка ГТА-6РМ состоится в конце 2024 года", - сообщил гендиректор "ОДК инжиниринг" Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. 

Теги:
РоссияГазпромЯмало-Ненецкий автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация