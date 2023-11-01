Новосибирск получит 635 млн рублей на развитие метро из регионального бюджета

Минимальный срок проведения работ оценили в 1,5-2 года

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. На развитие метрополитена в Новосибирске из бюджета области выделят субсидию в 635 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Средства на данную меру поддержки в размере 635 млн рублей предусмотрены в законе о бюджете Новосибирской области. Приложение №5 к государственной программе дополняется пунктом с указанием показателя эффективности предоставления субсидии "Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство объектов Новосибирского метрополитена", - приводятся в сообщении слова министра строительства региона Анатолия Костылевского.

В ближайшее время планируется начать разработку проектно-сметной документации полукилометрового участка второго тоннеля между станциями "Золотая нива" и "Березовая роща", а также участков тоннеля до планируемых станций "Гусинобродская" и "Молодежная", к электродепо "Волочаевская". Минимальный срок работ оценивается в 1,5-2 года.

Ранее в пресс-службе мэрии Новосибирска сообщали, что после 2030 года планируется строительство третьей линии метрополитена, включающей 13 станций.