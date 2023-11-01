Китай создал зону свободной торговли в Синьцзяне

Заместитель министра коммерции КНР Го Тинтин заявила, что китайское правительство будет оказывать поддержку этому проекту,

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Власти КНР в среду создали зону свободной торговли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР, северо-запад страны). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Как прокомментировала заместитель министра коммерции КНР Го Тинтин, китайское правительство будет оказывать поддержку этому проекту, "активно привлекать национальные и иностранные ресурсы". По ее словам, ключевая задача - создать более благоприятные условия для инвестиционного капитала, повысить уровень развития финансового сектора Синьцзяна, стимулировать формирование цифровой экономики и оптимизировать кадровую политику для привлечения профессиональных кадров.

СУАР стал 22-й зоной свободной торговли Китая.

31 октября Госсовет КНР опубликовал генеральный проект, посвященный созданию в Синьцзяне экспериментальной зоны свободной торговли. Ее площадь составляет 179,66 кв. км. Речь идет о трех площадках, самая крупная из которых находится в Урумчи (административный центр автономного района), две другие - в городах Кашгар и Хоргос.